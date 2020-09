Kommune ser på farlige træer

En stor gran lagde sig onsdag morgen ind over Lyngvejen ved Hønsinge Lyng. Genbo Jørgen Johanson har flere gange, og første gang for fire år siden, gjort Odsherred Kommune opmærksom på, at der var risiko for, at de døde graner på den anden side af vejen, kunne blive et problem, hvis de lagde sig ned. Jørgen Johansen var bekymret for, om de lange træer kunne smadre hans gæstehus, men også for, hvad der kan ske, hvis et af træerne rammer en bil eller en cyklist. Afdelingschef for plan og trafik i Odsherred Kommune fortæller, at kommunen allerede har bedt grundejeren om at få fældet de gamle træer eller på anden måde sikre, at de ikke vælter ind over vejen.