Kommune rutsjer ned i erhvervsmåling: Vi er simpelthen ikke gode nok

Odsherred - 23. juni 2020 kl. 06:37 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervs og byggevenligheden i Odsherred er for andet år i træk styrtdykket ifølge seneste temperaturmåling fra Dansk Byggeri.

I den nyeste måling af de 98 kommuners erhvervs- og byggevenlighed, er Odsherred faldet fra en placering som nr. 22 i 2018 og 42.plads sidste år helt ned til en plads som nummer 76 i år.

Analysen er en decideret nedtur set med Dansk Byggeris briller. Blandt andet er ventetiden på at få en byggetilladelse steget fra 38 dage sidste år, til nu 74 dage i gennemsnit.

Borgmester Thomas Adelskov (S) er ked af faldet fra tinderne over de seneste to år, og han erkender blankt, at sagsbehandlingstiden er en akilleshæl for kommunen.

- Der er ingen undskyldninger. Vi simpelthen ikke er gode nok. Formodentlig er der også nogle udfordringer i forhold til den måde vi behandler sagerne på. De kan være lang tid om at ryge fra den ene til den anden afdeling, og så får vi ikke behandlet det samtidig. jeg synes, at jeg ser lange sagsbehandlingstider og jeg synes jeg ser flere sager, hvor en afdeling behandler sagen i et stykke tid, hvorefter sagen bliver sendt videre til en anden afdeling, som så igen har en lang sagsbehandlingstid. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, siger borgmesteren i en kommentar til analysen.

Han har nu bedt kommunaldirektør Claus Steen Madsen om at komme med en plan for sagsbehandlingen, så det bliver mere strømlinet og effektiv.

- Han skal give mig et bud på, hvordan vi får skabt en ny organisation, der gør, at vi kan håndtere plan- og byggesager væsentlig hurtigere, så vi kan få nedbragt sagsbehandlingstiden, siger Thomas Adelskov.

Et andet kritikpunkt har borgmesteren knapt så mange kvaler med.

- Vi stiller krav om at man har lærlinge, når man udfører opgaver for kommunen, og der er vi ikke en aftale med Dansk Byggeri, men har sociale klausuler. Det har jeg ikke noget imod at de er utilfredse med, for jeg er egentlig stolt over, at vi stiller den slags krav. Vi vil gerne hjælpe med til at unge får en læreplads, og derfor stiller vi de krav, og det er der politisk enighed om i byrådet, fastslår borgmesteren.