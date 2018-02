Bodgaden på Vig Festival rummer alverdens tilbud til sultne maver. Til sommer kan man vælge en burger med lokale råvarer i. Foto: Tobias Fonsmark Foto: Tobias Fonsmark

Send til din ven. X Artiklen: Kommune på festival med burgerbar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune på festival med burgerbar

Odsherred - 25. februar 2018 kl. 09:52 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Odsherred Kommune har i år droppet den reklamepakke de hidtil har benyttet for at skabe opmærksomhed omkring kommunen på Vig Festival. I stedet skal der laves burgere under kommunal teltdug mens musikken brager.

Det er Woodlandfarmen i Vig, bagermester Lasse Kastrup i Nykøbing, slagtermester Jan Adolfsen og Rørvig Catering, der tilsammen skal levere ingredienserne til lokalproducerede burgere til de sulte festivalgæster.

Det er kommunens erhvervsteam, der har købt seks meter stadeplads for cirka 18.000 kroner og inviteret lokale fødevareproducenter indenfor for at sælge burgere. Producenterne betaler hver 1000 kroner samt armbånd til de hjælpere i de skal bruge i teltet, ligesom et eventuelt overskud tilfalder producenterne eller et underskud dækkes af dem selv.

- Folk kommer ikke for at kigge på et kommunelogo. De kommer for at høre noget musik. Det her er en erhvervsfremmeindsats for at få nogle lokale fødevarer ind på Vig Festival. Nogle gange skal de have lidt hjælp og så håber vi på at de kan selv næste år, forklarer erhvervskonsulent Anette Friis.

Det bliver dog ikke synligt for det blotte øje, at standen er finansieret af kommunen.

- Der kommer ikke til at stå, at det er Odsherred Kommune. De skal lave deres eget fælles brand, og går sammen om at finde et logo til burgeren, uddyber hun.

Bestyrelsesformand for festivalen, Ole Larsen, hilser initiativet velkommen. Her har man i nogen tid tænkt tanker om, hvordan man får profileret Odsherred mere sammen med festivalen.