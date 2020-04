Kommune-overskud i 2019

I foråret 2019 blev der taget en række initiativer for at bremse udsigten til røde regnskabstal. Det skete med blandt andet anlægsstop, indkøbsstop, stop for eksterne konsulent ydelser samt ansættelsesstop.

Årsregnskabet, som økonomiudvalget behandlede tirsdag aften på et skype-møde, viser et overskud på 16,5 mio. kr., hvilket er 3,8 mio. kr. højere end ved halvårsbudgettet.

- Vi er endt med et forholdsvist fornuftigt resultat. Hvis man skal trække et enkelt område ud, så vil jeg pege på ældreområdet, som jo har været et smertensbarn år efter år. Men i 2019 er der kommet styr på økonomien. Det skal de have rigtig stor ros for, siger Thomas Adelskov.