Borgmester i Odsherred, Thomas Adelskov (S) opfordrer studerende, ledige og pensionerede sundhedsfaglige personer til at melde sig til en jobbank, som kommunen kan trække på, hvis corona udvikler sig og sundhedsberedskabet får brug for hjælp. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kommune opretter corona-jobbank

Odsherred Kommune opretter en COVID-19-jobbank til studerende, ledige og pensionerede inden for relevante fag. Det sker for at styrke kommunens sundhedsberedskab under COVID-19-smitten.

Det oplyser kommunen tirsdag eftermiddag i en pressemeddelelse.

Odsherred - 17. marts 2020 kl. 17:29 Af Marianne Nielsen

Odsherred Kommunes ældrepleje på plejecentre og i hjemmeplejen er i fuld drift under coronakrisen og det kommunale sundhedsberedskab er klar til at løse opgaven, men kan få brug for ekstra arbejdskraft til at aflaste medarbejdere i den kommende tid.

Derfor inviterer kommunen nu ledige eller pensionerede sygeplejersker, SOSU-assistenter, SOSU-hjælpere samt sygeplejestuderende og SOSU-studerende til at melde sig til COVID-19-jobbanken - og dermed stille sig til rådighed i Odsherred Kommunes sundhedsberedskab.

- Vores mange dygtige og dedikerede medarbejdere i Odsherred Kommune leverer en kæmpe indsats for vores borgere på plejecentre og i hjemmeplejen. Men vi kan få brug for en ekstra hånd, hvis situationen kræver det. Jeg vil derfor opfordre dig, der er pensioneret eller ledig sygeplejerske eller SOSU-assistent/hjælper til at skrive dig op i vores COVID-19-jobbank. Det gælder også hvis du er studerende. Du kan være med til gøre en forskel for dem i vores samfund, der har allermest brug for det netop nu, lyder opfordringen fra borgmester Thomas Adelskov (S). Besøg Odsherred Kommunes corona-jobbank: https://www.odsherred.dk/vaermed