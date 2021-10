Send til din ven. X Artiklen: Kommune næsten magtesløs over for fabrik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune næsten magtesløs over for fabrik

Odsherred - 23. oktober 2021 kl. 11:58 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Engang var pyrolyseproduktion i Egebjerg en af Odsherred Kommunes store håb for en grøn fremtid med masser af job. Politikere og kommunens erhvervskonsulenter er gået langt for at bakke op.

I dag er det snarere lidt af et politisk mareridt med konstant konflikt blandt de forskellige firmaer på fabriksområdet på Egebjerg Hovedgade 27, meget lidt produktion og nu to eksplosionsbrande på lidt over et år.

En del lokale politikere vil helst af med fabriksplanerne i Egebjerg, og derfor er et advokatfirma blevet spurgt til råds. Men mulighederne er få, hvis ikke virksomhederne selv finder et andet sted at skabe pyrolysefabrik.

Det slår advokaterne fast i en redegørelse til Odsherreds byråd, der skal behandle sagen på tirsdag.

Advokaterne er blevet spurgt om, hvorvidt kommunen kan tage miljøgodkendelsen fra de to virksomheder, der er registreret med pyrolysedrømme i Egebjerg.

Niks, lyder svaret, for begge virksomheder er beskyttet af en otte år lang retsbeskyttelsesperiode, så godkendelserne kan der ikke pilles ved.

Til gengæld kan eksplosionerne i Waste Plastic Upcylings, WPU, anlæg, give anledning til, at kommunen skærper eller ændrer de vilkår, som WPU har i sin miljøgodkendelse, men det kan først ske, når de nærmere omstændigheder omkring branden på WPUs anlæg den 8.oktober, foreligger.

Noget, der ifølge WPUs ledelse allerede er sket i og med at Sikringsstyrelsen har afgjort, at der var tale om en eksplosion i fabrikkens reaktortromle.

Kan miste godkendelsen Til gengæld risikerer virksomheden Green Energy Circle, GEC, der har købt det konkursramte T2O Egebjergs pyrolysedrømme, at komme i problemer.

For en miljøgodkendelse, der ikke har været brugt i tre år vil bortfalde, og den frist udløber for GEC til juli 2022.

Advokaterne anbefaler Odsherred Kommune at tage fat i GEC og minde dem om, at de også har overtaget en række uopfyldte påbud fra den tidligere ejers tid, men skulle nogle politikere tro, at de ved at ændre lokalplanen for området, kan stoppe pyrolysevirksomhederne, så tager de, ifølge advokaterne, fejl.

En ny lokalplan eller kommuneplantillæg vil alene kunne forhindre udvidelser eller ændringer i virksomhedernes nuværende aktiviteter.

Ulovligt at købe fabrikken Odsherred Kommune har set dybt i værktøjskassen for at slippe af med pyrolyseaktiviteterne i Egebjerg. Men planer om ekspropriation eller tilbud om køb af fabrikken, får en ren afvisning.

At købe fabrikken for at lukke aktiviteterne vil være ulovligt, skriver advokaterne, og de supplerer:

"Dertil kommer, at Odsherred Kommune - selvom kommunen lovligt kunne erhverve ejendommen - fortsat ville være forpligtet af såvel de offentligretlige godkendelser som de privatretlige (leje)-aftaler, der utvivlsomt er indgået mellem ejer og lejer på ejendommen."

Men måske bliver politikernes ønske imødekommet før tirsdagens byrådsmøde, for WPUs bestyrelsesformand har lovet, at de først i næste uge vil melde ud om de flytter deres aktiviteter fra Egebjerg.