DMI varsler snestorm og snefygning, og det får Odsherred Kommune til at komme med en opfordring til både fastboende og vinterferiegæster. Foto: Mik Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Send til din ven. X Artiklen: Kommune med opfordring: Få det klaret inden kl. 17 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune med opfordring: Få det klaret inden kl. 17

Odsherred - 15. februar 2021 kl. 12:34 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

DMIs varsel om risiko for snestorm og snefygning i aften og i nat, har fået Odsherred Kommune til at opfordre de mange vintergæster i sommerhusområderne og de fastboende om at få ordnet indkøb og gøremål i dagtimerne, inden sneflokkene kommer vrimlende ind over kommunegrænsen.

»Vi har i denne uge besøg af mange vinterferiegæster i Odsherred. Og vi har selvfølgelig bestilt sne til både fastboende og gæster. Vi har desværre fået bestilt lidt for meget. DMI varsler nemlig om risiko for snestorm fra kl. 17 i dag og frem til midnat. Med den kraftige vind følger også risiko for fygning. Vi anbefaler derfor, at du foretager dine gøremål i løbet af dagtimerne og sætter dig hjem i varmen imens elementerne raser«,skriver kommunen i en opdatering på Facebook.«

»Og PS: Det er med forbehold for at Odsherred er en rigtig "vinterjoker" som prognoserne ikke altid rammer plet på. Nogle gange får vi lidt sne. Andre gange får vi vildt meget!«, skriver kommunen til sidst i opslaget, hvor prioriteringen af snerydning også ridses op.

»De mindste veje (vejklasse 4) har laveste prioritet i vinterberedskabet. Hvis man SKAL ud at køre bil tirsdag, kan det være en fordel at parkere nær en lidt større vej (vejklasse 3 og opefter) - naturligvis med forbehold for trafiksikkerhed mv. Vi snerydder kun de mindste veje ved decideret ufremkommelighed og FØRST når en eventuel snestorm er ovre og indsatsen på de større veje er færdig. Vær også OBS på at mange sommerhusveje er private fællesveje, som ikke er kommunens ansvar at snerydde. På odsherred.dk/vinter kan man læse mere om vinterberedskabet i Odsherred. Nederst på siden kan man klikke dig frem til et kort og for eksempel se hvor nærmeste vejklasse 3/2/1 er«.

Vinterberedskabet i kommunen består af Vestsjællands Brandvæsen og kommunens trafikteam, som holder skarpt øje med vejret, ligesom de mange lokale vinterchauffører nok er ved at finde sneplovene frem.