Kommune hylder til Hr. Badminton - alle byens unge kender ham

Han kommer af en badminton familie, hvor alle har spillet badminton, og moderen var formand for ACB. Han har altid været aktiv i foreningen, både i bestyrelsen og særlig blandt børn og unge. Erik har været ungdomstræner i mere ned 30 år. I 2019 takkede han af som ungdomstræner, men kontakten til egnens unge har han bibeholdt, og det er årsagen til, at Odsherred Kommune i år har tildelt ham Fritidsprisen.

»Årsagen til at Erik har vundet fritidsprisen, er, den helt særlige indsats han gør for de unge i Asnæs, de foreningsløse unge, som mange voksne bemærker og ganske få går i dialog med.

»Eriks berøringsflade er meget stor. Der er ingen af de unge, der hænger ud i Asnæs, der ikke kender Erik. De kender ham som den gamle hyggelige mand, der går tur med sin sorte hund Chamilla og samler flasker. Han kommer til hver gymnasiefest på »bakken« i Asnæs, han taler med alle dem, der hænger ud i ydertimerne og som har svært ved at passe ind i resten af ungdomsmiljøet. Han opfordrer de unge til god opførsel og han bekymrer sig om dem. Han sætter sig gerne ned og drikker en øl med dem. Flaskerne som han samler sammen, donerer han til SOS børnebyerne. Og han tager kvitteringerne for indbetalingerne med rundt og viser de unge«, lyder det i indstillingen, som juryen bag prisen ikke kunne stå for.

Erik Valdemar har været mangeårigt medlem, træner og er i dag stadig udøver af badminton. Mandag aften kan man finde ham på badmintonbanen med sit gamle hold - de har lidt flere udskiftere i dag, så de kan skiftes til at spille. I ABC-regi er han registeret for at have spillet 518 kampe - udover dem, han har spillet for sjov.