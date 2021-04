Odsherred Kommune hjælper gerne en nyansat sundhedsplejerske - og alle andre nyansatte inden for kommunens rammer - med at finde en bolig.

Kommune hjælper: Nyansatte rykkes frem i boligkø

- Det er en national opgave at uddanne flere sundhedsplejersker. Men vi har da i byrådet talt om, hvad der kan gøres for at gøre det mere attraktivt at søge job i Odsherred. Vi kommer om et øjeblik også til at mangle pædagoger i vores daginstitutioner. Der mangler folk på trafikområdet, så der tænkes i muligheder, siger Thomas Adelskov.