Kommune fik millionoverskud, men V-politiker manglede informationer

»2020 har været et underligt år, og det har også været et år, hvor vi ikke har haft de udgifter vi plejer at have, og derfor har vi fået et bedre årsresultat end forventet. men det betyder jo samtidig, at der er ting, som ikke er blevet løst. Jeg synes vi har fået et fornuftigt resultat, men jeg er lidt ærgerlig over, at vi ikke løbende er blevet holdt bedre informeret om, hvor regnskabet bevægede sig hen. Argumentationen har været, at det er svært at få tallene i en coronatid, men det havde udløst et ramaskrig, hvis resultatet var gået den modsatte vej, og det er lidt trist, at administrationen ikke er bedre til at advisere om de korrekte tal. Vi politikere får ikke altid de korrekte forbrugstal i god nok tid, og det kan til tider virke som om det er nemt at melde merforbrug ind, men når der er besparelser, så får vi svaret, at det nok ender med at følge budgettet, men der har jo været flere områder, som ikke har brugt deres budget. Om vi så havde handlet anderledes politisk, det ved jeg ikke, men det havde været rart at få tallene løbende,« siger han.