Kommune efterlyser dykkerbriller

Odsherred Kommune er begyndt at efterlyse nytårsbriller, dykkerbriller, svømmebriller eller andre tætsluttende øjenværn.

En noget utraditionel efterlysning, men kommunen er ved at løbe tør for værnemidler, så nu tages der alternative løsninger i brug.

I et opslag på Facebook, som borgmester Thomas Adelskov (S) deler, oplyses det om, at kommunen tager imod de tætsiddende øjenværn med taknemmelighed.

Skulle man ønske at donere briller til kommunen, så kan de indleveres på sundhedscentret, Sygehusvej 5 i Nykøbing, og man kan indlevere mellem klokken 8-15 i denne uge.