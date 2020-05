Bakkegården i Hørve oplevede i weekenden to "udvandrede" demente borgere på samme tid. Nu sender byrådet penge til et hegn og adfærdsreulerende tiltag på plejecentret i Hørve og Solvognen i Højby. Foto: Peter Andersen

Kommune bevilger 200.000 kr. til dement-hegn

To plejecentre for demente borgere i Odsherred kan nu begynde at planlægge, hvordan de vil bruge 200.000 kroner på hegn og adfærdsregulerende tiltag.

Det vakte en del debat på sociale medier og politikerne forlangte en redegørelse over forløbet, og foreslog en form for hegn omkring plejecentrene.

- Det skal gøres, så det beskytter. Det skal ikke være et fængsel. Vi oplever for tit, at der er borgere der ikke har styr på, hvor de er på vej hen og hvor de hører til. Vi skal gøre det så klogt, at det ikke virker imod hensigten, sagde Arne Mikkelsen (SF).