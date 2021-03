Se billedserie En sluse uden bro vil løse problemet med stormflod og forhøjet vandtand i Isefjorden, siger den konservative spidskandidat, Claus Starup. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kommune afviser sluse ved fjord

Odsherred - 09. marts 2021 kl. 19:15 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

En sluse mellem Rørvig og Hundested har ikke Odsherred Kommunes interesse.

Sådan lyder det i et brev fra afdelingsleder i Center for Miljø og Teknik Michael Kappendrup Bay.

Brevet, som er skrevet på borgmester Thomas Adelskovs vegne, er sendt til Fjordgruppen for Roskilde Fjord, som ønsker at sikre beboerne i Isefjorden og Roskilde Fjord mod stormflod, stigende havvand og kysterosion.

Gruppen ønsker desuden, at tiltagene imod ovenstående bliver taget ud fra et regionalt perspektiv, så man sikrer en bedre koordinering, end hvis kommunerne selv stod for det.

Fjordgruppen for Roskilde Fjord ønsker, at de seks kommuner omkring de to fjorde skal være med i en ansøgning til Realdania om støtte til en proces, der har til formål at sikre et regionalt perspektiv på stormflodssikringen af de to fjorde. Fjordgruppen foreslår, at der etableres et samarbejdsforum, et »Fjordråd«, for de seks kommuner.

Men Odsherred Kommune vil i hvert fald ikke være med til at etablere en sluseløsning mellem Rørvig og Hundested. Michael Kappendrup Bay forklarer, at Odsherred som Unesco-godkendt Geopark og landets største sommerhuskommune går meget op i at beskytte de lokale kystlandskaber. »Vi ønsker derfor ikke at bygge et dige eller tilsvarende teknisk anlæg mellem Rørvig og Hundested. Derudover er der de miljømæssige aspekter, som efter vores bedste overbevisning heller ikke er forenelig med en afskæring af fjorden«, skriver Michael Kappendrup Bay.

Claus Starup, spidskandidat for De Konservative ved kommunalvalget til november, har været med til at sætte en sluse på den politiske dagsorden.

- Det glæder mig, at Fjordgruppen, som jeg selv var med til at starte, har samlet kræfter og nu er i dialog med kommunerne om at finde en løsning. Den løsning, som vi konservative sigter efter, er en sluse uden bro, der ensidigt løser problemet med forhøjet vandstand og storm. For det handler om at løse problemet så skånsomt som muligt, siger Claus Starup og fortsætter:

- Der er en debat, om vi ikke bare skal lade naturen gå sin gang og acceptere at klimaforandringer medfører, at kystområderne ændres. Mit synspunkt er, at menneskeskabte klimaforandringer æder af kysterne, blandt andet derfor skal vi beskytte Isefjordens kyster, som frem til kystlinjen er Unesco Geopark Odsherred. Broer og megacentre, for den sags skyld, er ikke egnet til Odsherred. Odsherred har, som jeg vurderer det, satset på Geopark, oplevelser og turisme som vækstmotor.

Rørvig Havn blev slemt medtaget af stormen Bodil i 2013, og i forbindelse med en stormflod i 2016 måtte Vestsjællands Brandvæsen lægge en afskærmende slange, en watertube, på fjordstien i Rørvig.