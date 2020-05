Torben Møller, formand for FK Odsherred, ser frem til, at der nu kan genåbnes forsigtigt for fodboldspillet på de kommunale idrætsanlæg.

Kommune åbner idrætsanlæg: Nu må der trilles bold igen

- Men det handler i høj grad også om at bruge sin sunde fornuft for at undgå smittespredningen, og det har vi stor tillid til, at klubberne kan håndtere.