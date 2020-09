Kommune: Vi får historisk mange ansøgninger om byggetilladelser

Odsherred: Ja, det er rigtigt glædeligt at se, at der er så mange byggeaktiviteter, siger kommunedirektør, Torben Greve.

Han er bekendt med kritikken over for lang sagsbehandlingstid for byggetilladelser, men mener, at der fra både politisk og administrativ side er blevet gjort meget, for at bringe puklen af ophobede ansøgninger om byggetilladelser ned.