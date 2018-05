Jens Pagh-Rasmussen (tv.) er tilfreds med, at kommunen vil indgå i en dialog om adgangsforhold fra Thorsvej til stranden. (Arkiv) Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Kommune: Nedlæggelse af strandsti står ved magt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune: Nedlæggelse af strandsti står ved magt

Odsherred - 05. maj 2018 kl. 18:49 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sagen om strandadgangen til den finkornede sandstrand fra Thorsvej på Vesterlyng har kommunen endeligt afgjort at nedlægge den sti, der hører til Thorsvej 61.

Til gengæld er der ikke umiddelbart planer om at nedlægge stiarealet, der hører til nummer 63 og 65, lige overfor. De to parallelle stier er af mange blevet opfattet som én og samme sti, men det er en misforståelse, mener ejeren i nummer 61. I et svar til en af de bekymrede sommerhusejere på Thorsvej, Jens Pagh-Rasmussen, skriver kommunen, at beslutningen er truffet ud fra den betragtning, at der i realiteten aldrig har været en sti langs ejendommen på grund af bevoksning. Den har således kun figureret på et matrikelkort. Svaret kommer i forlængelse af fem spørgsmål, han havde fremsendt til byrådet, fordi han frygtede, at vejnedlæggelsen ville omfatte begge stier. Det skriftlige svar blev fulgt op af en invitation til et møde med direktøren for området samt medarbejdere fra kommunens trafikteam, hvis Jens Pagh-Rasmussen ønskede en uddybning af svarene.

- Vi er faktisk glade for svaret, og kan forstå, at kommunen også er indstillet på at indgå i en dialog og få sikret en strandadgang langs 63 og 65, så vi takker, lød det fra Jens Pagh-Rasmussen ved seneste byrådsmøde, hvor han fik svar fra kommunens administration.

I hvor stort et omfang andre sommerhusejere på Thorsvej kan benytte stiarealet, der tilhører nr. 63 og 65, lader kommunen være op til sommerhusejerne at finde ud af, da der her er tale om et privatretligt forhold. Og er der uoverensstemmelser, så er det en sag for domstolene, ikke kommunen.

Stien fra Thorsvej ned til Kattegat har været omdrejningspunktet i en årelang strid om netop adgangen til stranden og har tidligere været behandlet ved både domstole og senest i Vejdirektoratet, som omgjorde kommunens beslutning i første omgang, da ikke alle var blevet hørt.