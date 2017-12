Odsherred Kommunes vejskilte og andet vejafspærringsmateriel bliver stjålet i stort omfang. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kommune: Entreprenører stjæler vores skilte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kommune: Entreprenører stjæler vores skilte

Odsherred - 05. december 2017 kl. 12:56 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et halvt års tid har kommunen været plaget af tyve, der stjæler vejspærringsmateriel i stort omfang. Konsekvensen kan i værste fald være personskade - i bedste fald kun forsikringsskader på køretøjer. Odsherred Kommunes midlertidige vejafspærringer, for eksempel skilte, der advarer mod huller i vejen, stjæles i sådan et omfang, at kommunens fag- og budgetansvarlige i natur, miljø og trafik, Peter Hagesø, ikke tror, der er tale om tilfældige private, der samler på advarselsskilte.

- Den måde, som det bliver taget på, er det tydeligt, at det ikke er private, der lige har lyst til at samle på skilte. Det er hele set-up, vi taler om, der bliver fjernet. Ting, der fylder meget og som man ikke lige kan proppe ind i en personbil, fortæller han.

Peter Hagesøs mistanke er, at det er entreprenørfirmaer, der fjerner materiellet og bruger det et andet sted.

- Det er en nærliggende tanke. Det er jo materiel, som de fleste større og mindre entreprenører bruger til afspærring af opgaver i et eller andet omfang. Sådan noget materiel er jo dyrt, og så er det jo nemmere, bare at tage kommunens, siger Peter Hagesø.

Ingenting at gå efter Han har ikke tal på, hvor mange gange han og kollegerne har haft fat i politiet for at anmelde tyveri af vejskiltene, senest er det sket på Egebjergvej over Sidinge Dæmning, hvor skilte advarer mod huller i vejen.

- Problemet er jo, at vi ikke har noget at gå efter. De rydder jo det hele og smider det op i en lastvogn, så der skal jo være nogen der ser det, og tit er afspærringerne jo sat op på landevej, hvor der ikke lige er et hus i nærheden, siger han.

Selvom alt kommunalt materiel er mærket, kan en almindelig forbipasserende ikke gennemskue om det er et firma, som kommunen har entreret med eller om det er tyveri.