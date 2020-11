Kommunal prisfest foregår kun på Facebook

I lyset af Covid-19 valgte Odsherred Kommune at aflyse den fysiske prisuddeling OdsHædring, som skulle have fundet sted i fredags, og i stedet offentliggøre vinderne via små videoer, der viser prisoverrækkelsen for særligt inviterede i ungekulturhuset i Asnæs.