Kom og få malet dit portræt af en kunstner

Som noget nyt tilbyder Huset i Asnæs en gammel, klassisk kunst-disciplin: At man kan bestille et portræt, udført af den anerkendte maler Dag Aronson, der tilhører udstillingsstedets faste kunstnerstab.

- Vi ønsker at tiltrække folk fra nye målgrupper til Huset, og det her er et ekstra-tilbud, som kan være én af måderne til at vække folks interesse. Vi vil godt vise, at Huset kan bruges på alle mulige måder, siger formand Charlotte Krogh.