Der er installeret tyveri-alarm i slusen til det nye selvbetjenings-bibliotek i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter - her afprøver biblioteksleder Jesper Bertelsen, hvad der sker, når tyverialarm og lysshow går i gang. Foto: Stefan Andreasen

Kom med indenfor: Nyt bibliotek med lysshow i slusen

- Men det har været en stor udfordring med de mange tekniske ting et selvbetjent, video-overvåget bibliotek skal kunne. Det er jo en lille teknik-central, siger arkitekt Stig Løcke om det nye Hørve Bibliotek, der åbner ved Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenters foyer.

- Det er ikke et stort bibliotek, men der er, hvad der skal være, til et supergodt bibliotek, siger biblioteksleder Jesper Bertelsen om de nye 75 biblioteks-kvadratmeter i Hørve.

Der er sat bøger på hylderne - alt indrettes op ad væggene for at undgå kroge, hvor man kan skjule sig for video-kameraet.