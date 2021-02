Se billedserie Piamalia Vagtholm ser frem til at skulle tage imod de første selskaber i det herskabelige Anneberghus. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kom med indenfor: Familiefest med gobelin og gildesal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kom med indenfor: Familiefest med gobelin og gildesal

Odsherred - 01. februar 2021 kl. 09:17 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Man får uvægerligt et sug i maven, når man træder ind gennem hoveddøren til de mere end 1000 statelige kvadratmeter i Anneberghus lidt udenfor Nykøbing. En bred trappe svinger sig op til førstesalen forbi en meterhøj gobelin med billeder af store mænd til hest med skjolde og sværd. Det store hus blev opført i 1856 af Frederik Von Buchwald. Kong Christian VIII var flere gange var gæst i det store hus. Senere fik Anneberghus nye ejere og funktioner. Herregårdspension, pigehjem, børnehjem og vandrerhjem. Planer om en efterskole på stedet blev skudt i sænk, da NV-Pro i 2019 gik konkurs.

- Men nu er det ikke vandrerhjem mere, understreger Piamalia Vagtholm, da hun tager imod på den store trappe.

Ville undgå rockerborg og støj Hun er daglig leder på stedet. Ansat af nabo til huset, Jens Nielsen, som købte ejendommen i marts 2020, uden at have de store planer, men blot ville sikre sig, at det ikke blev til en rockerborg eller andet støjende.

- Jeg elsker det her hus, og arbejdede her, da her var vandrerhjem. Det synes Jens Nielsen og jeg ikke, det skulle være mere, siger Piamalia Vagtholm.

Planen var, at huset skulle sættes i stand, og så lejes ud som ekstravagante festlokaler.

- Hele pakken. Man lejer simpelthen hele huset og parken i en weekend, og så står man selv for mad og anden forplejning, fortæller Piamamalia Vagtholm.

Det sidste halve år har hun haft travlt med at stå for istandsættelsen. Der er blevet malet, indkøbt møbler og slebet og lakeret gulve.

Havde ikke regnet med coronanedlukning - Det vi ikke havde med i planlægningen, var corona, siger hun.

Men trods corona og forsamlingsforbud, er Anneberghus allerede reserveret til flere familiefester i 2021 og i 2022.

- Det er det vildeste forsamlingshus, og så er der plads til, at gæsterne kan overnatte, siger hun.

Prisen er 23.000 kroner fra fredag til søndag plus 3000 kroner til rengøring.

Piamalia Vagtholm viser rundt med et næsten forelsket blik i øjnene. I parken er en havemand i færd med at klippe de mest vildtvoksende buske og træer væk. I kælderen er køkkenet blevet udstyret med nye komfurer og ovne, så en professionel kok kan føle sig hjemme. På førstesalen er værelserne næsten klar til at tage imod de første gæster.

- Jeg skal lige have lagt sengetøj på, siger hun lettere undskyldende.

Dans, intimkoncerter og kurser Hun har også andre planer for huset.

- De dage det ikke er lejet ud, kan man jo tænke i andre baner med kurser, dans, intimkoncert. Jeg har tonsvis af ideer. Nu skal vi bare lige af med det her corona, siger Piamalia Vagtholm.