Kom med et bud: Nu kan herregård med fjordudsigt blive din

Odsherred Kommune forbeholder sig retten til at vælge frit mellem de bud der måtte komme, og til at forkaste samtlige tilbud uanset buddets størrelse.

Til gengæld går ejendomsmæglerkæden Nordicals i detaljer omkring bygningernes tilstand. For der ligger en god håndfuld timer til renovering af ejendommene for køber.

I en anden bygning, et dobbelthus fra 1928, som ligger i den sydvestlige hjørne af grunden,er der to lejemål, hvoraf det ene er udlejet.

Selvom en stor del af bygningsmassen er registreret som er bevaringsværdigt, er det ikke tilfældet med de to boliger, der ligger mod Egebjergvej. Disse kan enten rives ned eller totalrenoveres, og er køber indstillet på det, vil der være en flot og uhindret fjordudsigt som belønning for indsatsen.

Museum Vestsjælland, hvorunder Odsherreds Museum hører, har pt. en lejeaftale på hele ejendommen, og museet skal have vederlagsfri rådighed over ejendommen i tre år efter en køber overtager Annebjerggaard Hovedgaard.

Det har længe været et ønske at finde en bedre egnet placering til formidling af Odsherreds kulturhistorie - et arbejde, der nu er genoplivet med en arbejdsgruppe under kultur- og folkeoplysningsudvalget, der skal undersøge mulighederne dette efterår.