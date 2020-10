Lige nu er der ikke meget, der inviterer til picnic på parkeringsarealet ved Vraget Strand. Men nu er der givet penge til sætte borde, bænke, grillsted og kampesten op ved indgangen til Vejrhøjstien. Foto: Marianne Nielsen

Kolde kontanter til Istids-markeringer i Odsherred

Odsherred - 15. oktober 2020 kl. 15:43 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Et picnicområde ved Vraget Strand, en stor mammut i træ og gadekunst i Unnerud. I alt otte projekter rundt om i Odsherred har samlet set fået 335.000 kroner fra Nordea-fonden.

Projekterne har det til fælles, at de alle ligger på den såkaldte Istidsrute - en 250 kilometer lang cykelrute, der bugter sig gennem Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Lejre og Sorø.

Det er Odsherred Kommunes Istidsrute-projektkoordinator, der i maj sendte en samlet ansøgning til fonden i maj til de otte initiativer, der skal bidrage til at formidle natur-, kultur- og istidslandskab.

På Odsherred Kommunes hjemmeside kan man danne sig et overblik over projekterne, der nu har lidt penge at arbejde med det næste års tid.

Blandt andet har Geopark Odsherred fået tildelt i alt 80.000 kroner - dels til etableringen af et shelter mere i Kårup, så der bliver plads til, at en hel skole klasse kan overnatte og dels til at lave en stor mammut af træ, kaldet Max.

Mammutten Max er Geopark Odsherreds bud på formidling af istidens dyreliv i børnehøjde.

I Unnerud har Kunstkollektivet 8B fået tildelt 50.000 kr. til gadekunst - tre værker, som skal laves af en kunstner i samarbejde med lokale.

I fuglereservatet ved Hovvig har naturstyrelsen Midtsjælland fået penge til at etablere borde-bænkesæt to steder hvor der er god udsigt og mulighed for afslapning.

I Anneberg Kulturpark vil man placere fem shelters - ved skovsøen og ved Vibehus og nogle borde-bænkesæt på plænen ned mod stranden, som skal bruges til eksempelvis Sankthans og lignende begivenheder.