Kold skulder til afghaner-ønske

Enhedslisten, SF og De Radikale skrev forleden til borgmester Thomas Adelskov (S) for at gøre opmærksom på, at Odsherred Kommune hurtigst muligt skal tage imod en andel af de flygtninge, som i øjeblikket kommer til Danmark fra Afghanistan.

- Som altid tager vi godt imod flygtninge, der kommer til kommunen. Vi har et sindssygt dygtigt integrationsteam. Men om vi skal have afghanere eller andre flygtninge, det er jo noget, som man tager stilling til, når man på nationalt plan laver en fordeling. Det har vi ikke nogen indflydelse på som kommune. Vi skal koncentrere om at gøre et godt stykke arbejde, hvis og når der kommer flygtninge til kommunen. Det er enormt vigtigt, at de så bliver integreret så hurtigt som muligt og i et vist omfang hurtigt kommer i beskæftigelse, siger Thomas Adelskov.