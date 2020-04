Kold borgmesterskulder til mødeforslag

»Jeg synes ikke, at tiden er til, at vi som byråd skal begynde at udfordre forbudet mod forsamling. Der er mange andre end os, som må nøjes med digitale løsninger, selvom de træffer svære beslutninger, så det kan vi også, Jeg erkender, at vi har haft problemer med at holde møder via skype, men lige nu er vi ved at teste en teknisk løsning, så vi kan holde byrådsmøde den 28.april på en måde, så der også kan være offentlighed omkring mødet, og så alle kan være ordentligt med,« siger han til dagbladet Nordvestnyt,