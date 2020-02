Kokken og kæresten har taget over: Vi elsker butikken

Lokalkompagniet åbnede i 2015 og har siden udviklet sig fra en butik med lokale varer til en café med mulighed for at købe lokale produkter.

- Vi begynder nu at åbne op for private selskaber, som for eksempel fødselsdage og konfirmationer, ligesom vi har planer om temadage, gæstekokke og musik, fortæller Jens Larsen, der lige skulle tage tilløb før han sagde ja til at overtage stedet.