Dennis Olsen fra Nykøing (tv) på opgave med sin pode-makker, Søren With, fra Hørve. Privatfoto.

Kokken der blev poder

Den 14. december 2020 begyndte Dennis Olsen fra Nykøbing i et nyt job som poder på Falcks testcenter i Holbæk.

Han er køkkenchef på en restaurant på Tunø i sommersæsonen, og derfor var der mulighed for at bruge vintermånederne som poder.

- Det var et skidesjovt job, hvor jeg har mødt alle mulige mennesker. Der har været tid til et grin og en kort snak med folk. Der var et fantastisk sammenhold på jobbet. Men det er nok også nødvendigt, når man skal stå på benene sammen og arbejde 12 timer ad gangen, siger Dennis Olsen.