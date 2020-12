Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Kørte syv gange uden førerret: Fik bilen beslaglagt

Odsherred - 30. december 2020 kl. 12:09 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen

Tirsdag klokken 19.35 anholdt og sigtede politiet en 22-årig mand fra Greve for kørsel på Lindebjerg i Hørve i narkotikapåvirket tilstand i en personbil, som han i øvrigt ikke måtte være fører af, fordi han ikke havde nogen førerret.

Politiet undersøgte den 22-åriges personlige forhold nærmere og kunne konstatere, at han inden for den seneste halvandet år var blevet sigtet syv gange for kørsel uden førerret.

Politiet beslaglagde derfor hans personbil med henblik på senere konfiskation. Personbilen blev i den forbindelse undersøgt nærmere, og herunder fandt politiet et 18 cm langt og ulovligt kanonslag, der lå gemt under et sæde.

Den 22-årige blev derfor også sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven og løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer på grund af mistanke om at være påvirket af kokain under kørslen.

Når blodprøven er blevet analyseret, kan den 22-årige forvente at høre nærmere fra politiet.