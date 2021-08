Kørte fem gange uden gyldigt kørekort - bil beslaglagt

Idet patrulje stoppede bilen smed føreren en pose ud af vinduer, som viste sig at indeholde knap 20 gram hash. Bag rattet sad en 26-årig mand fra Jyderup, som var frakendt førerretten i en tidligere sag om narkokørsel. Han blev testet med narkometeret, som viste at han også ved dagens kontrol var påvirket af euforiserende stoffer. Testen viste positiv for hash og kokain, så føreren blev anholdt og sigtet for narkokørsel, for kørsel i frakendelsestiden og for narkobesiddelse.