Se billedserie Kasserer Dorthe Sander aflægger regnskab, mens dirigent Per Jensen (stående) og de øvrige fremmødte hører efter. Foto: Thomas Olsen

Kører på frihjul i Algade

Odsherred - 06. marts 2020 kl. 06:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er godt sur på de store butikker, som ikke vil være med til at betale til vores aktiviteter, sagde Jan Sander, da Nykøbing Sj. Handel & Erhverv torsdag aften holdt generalforsamling i Lokalkompagniet.

20 af foreningens 51 medlemmer var mødt op, og flere gav som Jan Sander udtryk for frustrationer over, at nogle af byens største butikker ikke er med i foreningen, som blandt andet står for den festlige juleudsmykning i december. Noget, som jo kommer alle handlende til gode, men som alle butikker altså ikke bidrager økonomisk til.

- Alle butikker i Nykøbing skal komme med i kampen og droppe gamle stridigheder. Dem, der kører på frihjul, skal med igen, sagde Martin Reimer, som gik af som formand.

Da han tiltrådte i 2017, lå foreningen økonomisk underdrejet.

- Vi har fået 100 procent styr på økonomien og ryddet op i gamle aftaler, sagde Martin Reimer og glædede sig over, at foreningen har fået en stor gevinst ud af at skifte leverandør til foreningens gavekortordning.

Martin Reimer giver afkald på formandsposten for at få mere tid til sin virksomhed, Ec el, og familien.

- Nu har jeg gjort mit, nu må andre tage fat. Om det skal være som en del af Odsherred Erhvervsforum, må den nye bestyrelse finde ud af, sagde Martin Reimer, som flere medlemmer roste for hans store indsats for at have skabt økonomisk balance i foreningen igen.

Foreningen havde på forhånd efterlyst formandskandidater, men ingen meldte sig torsdag. Og det gav også anledning til at se lidt på fremtiden.

- Det vil være et kæmpe tab for byen, hvis vi ikke fortsætter, sagde Dorthe Sander.

Den nye bestyrelse udgøres af Poul Danielsen, Dorthe Sander, Lea Akselbo og Bastian Olsen og Søren Rasmussen (nyvalgt).

Bestyrelsen vil senere konstituere sig med en formand.