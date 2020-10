En række detailhandelsanalyser viser, at dagligvarebutikkerne omsætter godt i Odsherred, men odsingerne handler til gengæld ofte ind i udvalgsvarebutikker i Holbæk og i hovedstadsområdet. Foto: Preben Moth

Send til din ven. X Artiklen: Kører langt efter hårde hvidevarer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kører langt efter hårde hvidevarer

Odsherred - 06. oktober 2020 kl. 15:45 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Flere udvalgsbutikker vil gerne til Nykøbing, men de vil ligge ved Odsherredvej - ikke inde i midtbyen. Sådan lød det forleden fra direktør Stig Wadmann fra Pro Developments, som har kontakt til virksomhederne.

Men hvordan ser det egentlig ud med udvalgsvarebutikkerne i Odsherred? Det kan tre detailhandelsanalyser fra 2013 til 2018 fortælle lidt om.

To analyser fra 2013 og 2016, bestilt af Odsherred Kommune og udarbejdet af ICP A/S, viste, at handelslivet i Odsherred har både styrker og svagheder.

En af styrkerne er dagligvarebutikkerne. Detailhandelsanalysen fra 2013 understregede, at omsætningen i dagligvarebutikkerne er højt i Odsherred. Sommerhusgæsterne var i 2012 med til at øge forbruget 48 procent mere end det samlede dagligvareforbrug i kommunen. Det svarer til knap 500 mio. kr.

Samtidig vurderede rapporten, at 90 procent af odsingernes dagligvareforbrug lægges i de lokale dagligvarebutikker.

Odsherred havde således et betydeligt »handelsoverskud« på dagligvarer.

Anderledes så det ud med udvalgsvarerne. Her viste tal, at forbruget i Odsherred kun er på 78 procent (og 73 procent i 2015), og at de fastboende er helt nede på 50 procent.

Konkurrencen fra Holbæk Hver gang en odsing bruger 1000 kroner på udvalgsvarer, lægger hun altså 500 kroner et andet sted end i Odsherred. Og ifølge detailhandelsanalysen fra 2013 lægges penge primært i Holbæk-butikker, men også i hovedstadsregionen og i internethandel. Rapporten slog også fast, at forbrugere i Holbæk ikke i nogen væsentlig grad tager til Odsherred for at købe udvalgsvarer.

Rapporten fra 2013 anbefalede, at man arbejdede på, at der centralt i Nykøbing og Asnæs bymidter blev muligt at etablere en eller to udvalgsvarebutikker med et brutto-areal op til 2000 kvadratmeter.

Men rapporten peger også på, at det er svært på en skånsom måde at etablere meget store butikker i Nykøbings bymidte, da der skal tages hensyn til købstadsmiljøet.

Rapporten fra 2013 kom ikke nærmere ind på at etablere aflastningsområder med udvalgsvarer i Odsherred - altså et handelsområde uden for bymidten. Men rapporten frarådede, at man etablerede dagligvarebutikker uden for Nykøbings bymidte, for eksempel ved Nyledsbakken eller på Rørvigvej, da dette ville tage omsætning fra bymidten i Nykøbing.

Politikerne bestilte en ny detailhandelsanalyse i 2016, og den viste, at der i Nykøbings bymidte var 62 butikker, 19 dagligvarebutikker og 42 udvalgsvarebutikker.

Rapporten understregede, at det er vigtigt at støtte op om de eksisterende udvalgsvarebutikker i Nykøbing, og man mente, at det var realistisk at få en række kædebutikker til at slå sig ned i Algade.

Rapporten pegede også på, at der kan etableres yderligere erhvervsarealer ved Vangen og Vesterlyngvej til særligt pladskrævende varer.

Køber flere udvalgsvarer I 2019 udarbejdede ICP A/S en rapport om udvidelsen af Holbæk Megacenter. Her kan man blandt andet læse, at 86 procent af butikkerne i Nykøbing er mindre end 500 kvadratmeter. I Nykøbing omsatte udvalgsforretningerne i 2018 for 301 mio. kr. I Asnæs var omsætningen 165 mio. kr.

I 2018 var dagligvareforbruget i Odsherred 878 mio.kr, og det ventes at stige til 914 mio. kr. i 2029. Forbruget af udvalgsvarer var i 2018 823 mio. kr., og dette beløbes ventes af vokse til 959 i 2029.

Odsingerne kommer med andre ord til at bruge flere penge på udvalgsvarer end på dagligvarer. Men hveranden krone bliver, som nævnt, lagt uden for kommunen.