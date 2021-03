- Der er ikke meget hjælp at hente fra det offentlige til os selvstændige, siger kørelærer Jane Møller, der har Jane?s Køreskole i Vig. Foto: Peter Andersen

Kørelærer glæder sig

- Nu har jeg ikke ansatte, men derfor er det alligevel svært at få det til at løbe rundt, siger Jane Møller og tilføjer:

Men nu fokuserer Jane Møller på at få de elever, der fik deres køreprøver aflyst før jul, igennem.

- De skal nok have lidt køretimer, men det plejer at komme hurtigt tilbage, så de hurtigt kan være klar til at komme til prøve, fortæller hun.