Kønsquiz og frækt broderi i sexet virtuel uge

- Netop fordi det er ved at være lidt træls at sidde foran skærmen hele tiden, har vi inviteret biblioteket til at lave en BookTalk, hvor de fortæller om nogle af de bøger, der er at finde om emnet på biblioteket. De unge bruger jo ikke rigtig biblioteket, så her var en oplagt mulighed for at fortælle dem, hvad de kan bruge det til, fortæller Louise Nordlund, leder af Ung i Odsherred.