Din Private Kok blev i foråret 2017 overtaget af Det Danske Madhus, og dermed fik de ældre i Odsherred ikke noget reelt valg af madudbyder. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Kølemad splitter udvalget

Odsherred - 17. november 2017 kl. 06:38 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kølemaden til de ældre har været et nærmest fast punkt på social- og forebyggelsesudvalget i Odsherred Kommunes dagsorden i 2017.

Og sidste uges møde i Odsherred-udvalget var da heller ikke nogen undtagelse.

Her skulle udvalget tage stilling til en indstilling fra forvaltningen om at fortsætte med at give fritvalgsbeviser til de ældre, der gerne ville finde et alternativ til den mad, som Det Danske Madhus leverer, eller om udvalget foretrak at lave et nyt udbud af ældremad.

- Et nyt udbud er efter min mening ikke en mulighed, for der eksisterer ikke nogen alternativ leverandør til Det Danske Madhus, der med opkøbet af Din Private Kok i foråret reelt er ene på markedet, fortæller formanden for social- og forebyggelsesudvalget Arne Mikkelsen (SF).

Men et flertal i udvalget ville en anden vej end formanden. Det endte med hele tre forslag til afstemning:

1. Udvalget beslutter indtil videre at fastholde gældende madordning. For dette stemte Vagn Ytte Larsen (S), Karina Vincentz (V), Birthe Balle (S), Lis Ingemann (S) og Jørgen Revsbech (V).

2. Administrationen anmodes om at udarbejde forslag til en ny madordning og forberede ny kvalitetsstandard, hvor der indgår mulighed for at købe varm mad. For dette forslag stemte Kim Mariegaard (EL).

3. Der køres med kølholdt mad og fritvalgsbevis til dem, der ønsker det. Her kan kravet om kølholdt mad elimineres ved at søge om fritagelse gennem udfordringsretten. For dette forslag stemte Arne Mikkelsen (SF).

I juni aftalte KL og regeringen at genindføre retten til at udfordre statslige og lokale regler. Det er den ret, som Arne Mikkelsen forgæves forsøgte at overbevise udvalget om at bruge.