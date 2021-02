Køkkenleder Jette Thuesen, Den Rytmiske Højskole, er klar ved røremaskinen - fredag skal hun bage fastelavnsboller over Zoom med de hjemsendte højskoleelever. Privatfoto

Køkkenleder holder workshop i at bage fastelavnsboller

Køkkenleder Jette Thuesen vil lede en online bageworkshop over programmet Zoom, hvor der transmitteres fra højskolekøkkenet og hjem til eleverne, der er fordelt over hele landet.

- Eleverne har en uge før bagningen fået at vide, hvilke ingredienser de skal købe hjem til fastelavnsbollerne, og så går vi ellers i gang med Jette som instruktør.

- Der er traditon for, at Jette bager fastelavnsboller, som eleverne får med ud til deres husmøder. Men vi er jo lukket ned, så nu prøver vi på den her måde, siger forstanderen.