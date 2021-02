Simon Thomsen står for en del af istandsættelsen, og er imponeret over kvaliteten af det gamle skolekøkken.

Køkken får ansigtsløft efter 50 år

Han er imponeret over køkkenets stand. For det er nemlig af en god kvalitet, og har lagt bordplade til flere generationer af skolelevers eksperimenter i hjemkundskab, husgerning eller madkundskab uden de store skader. Faget har skiftet navn i de år det er gået, siden Højby Skole i 1972 inviede et spritnyt og topmoderne skolekøkken, men køkkenet har været det samme.