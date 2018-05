Se billedserie Gæsterne fulgte godt med, da Angus-køerne på Dalsbakkegård blev sat fri på Danmarks befrielsesdag, lørdag. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Køerne ud af stalden på befrielsesdagen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køerne ud af stalden på befrielsesdagen

Odsherred - 06. maj 2018 kl. 10:20 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Dalsbakkegård på Grønlandsvej 4 i Hølkerup ved Nykøbing Sjælland blev Danmarks befrielsesdag lørdag den 5. maj fejret, ved at Angus-køerne blev lukket ud på græs - en begivenhed, der tiltrak gæster i alle aldre.

- Vi sender først køerne ud af stalden nu, fordi der ikke har været græs på markerne før nu. Men nu er græsset ved at komme i god vækst, og køerne var begyndt at kigge længselsfuldt ud af stalden, fortæller gårdejer Mathias K.M. Hansen, Dalsbakkegård.

- Det kan virke lidt som en antiklimaks-oplevelse, fordi vores dyr er vant til lysåbne stalde og kommer på græs hvert år. Så i stedet for at springe kåde rundt, stillede de sig til at æde lige ved leddet. Men da kalvene vovede sig ud, kom der lidt mere at se på. De har aldrig oplevet græs før, da de er født i vinter, så de tog en tur rundt med halen i vejret, fortæller Mathias K.M. Hansen.

Som noget nyt holdt Dalsbakkegård en konkurrence, hvor vinderen fik det ærefulde hverv at være ledvogter med ret til at åbne leddet for køerne.

- Det var en sjov lille gimmick, som lille Josefine vandt. Hun fik hjælp af sin mor Charlotte, fordi dyrene virkede lidt for voldsomme for hende, fortæller gårdejeren.

Dagen sluttede med, at gæsterne fik mulighed for at gå i gårdbutikken og købe en grillpølse, som blev nydt ude i det dejlige solskinsvejr.