Købstadens julerier

I Nykøbings handelsgade Algade hygger julebelysningen flot mellem butiksfacaderne, og på torvet står et juletræ. Det er mindre end vanligt vil nogle nok bemærke, men lysene lyser og bidrager til julehyggen, ligesom Ungekulturhuset, der trods svære arbejdsbetingelser har formået at skabe både corona-dialog og julestemning for egnens unge. Da ungehusene måtte lukke ned i foråret og i det sene efterår, tog Ung i Odsherred handsken op og styrthjelmene på, udstyrede de ansatte med løbehjul og håndsprit og fortsatte snakken om restriktioner med de unge på gader og stræder. En indsats, der har resulteret i en nominering til Odsherred som årets ungekommune.