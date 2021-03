- Vi bestemmer selv vareudvalget, og vi har valgt at føre en række lokale varer af høj kvalitet, siger Marianne og Bent Christensen. Foto: Preben Moth

Købmanden støtter andre lokale butikker

- Vi vil selv bestemme vareudvalget, og vi har valgt at føre en række lokale varer af høj kvalitet.

Det er bl.a. honning fra Gislinge, hvidløgsolier fra Grevinge, pølser fra Rørvig Slagteren, røgvarer fra Skibby Røgeri, Isøre Is, Sidinge Gårdbutik, Dansk Tang, veganerretter fra Rørvig Catering og Vejrhøj Vingård og der er en hel bred gang, der er helliget de lokale varer. Og købmanden tager samme pris for varerne, som de selv tager i deres egne butikker.

Alle grøntsagerne er lokale og økologiske og der er i øvrigt usædvanligt mange økologiske varer i butikken, for det er det kunderne efterspørger, så det får de.

- Det er en sjov måde at være købmand på.

- Det er altid hyggeligt at tale med kunderne, for der er ingen sure mennesker i Ordrup.