Købmænd: Der skulle lige lidt tilvænning til

- Der er en tilvænningsperiode, og jeg kan godt forstå, at dagens højdepunkt kan være at komme ind at handle, når man har siddet hele dagen i et sommerhus, men smittefaren er bare markant højere, når hele familien kommer ind, frem for kun en enkelt, siger brugsuddeler i Højby, Henrik Andersen om det faktum, at mange har valgt at »isolere sig« i deres sommerhuse i stedet for de små lejligheder i storbyerne.