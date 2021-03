Køb hus i Annebergparken: Teatersal til 11 mio. kr. følger med

Det mondæne, nyistandsatte Lærkehus i Annebergparken 22 i Nykøbing Sjælland, der tidligere rummede Odsherred Teater og Den Danske Scenekunstskole, er sat til salg af det statslige ejendomsselskab Freja for 10,85 mio. kr., og med i købet er teatersalen, som siden april 1996 har huset Odsherred Teaters forestillinger, samt gæstespil og koncerter.

Teatersalen kostede 11 mio. kr. at bygge i 1995-96, husker teaterleder Simon Vagn Jensen, Odsherred Teater.

- Morten (Birch Nielsen, produktionsleder.red) og jeg starter og slutter på Odsherred Teater med at bygge en teatersal, siger Simon Vagn Jensen.

Begge er for tiden dybt involveret i arbejdet med den nye teatersal i Nykøbing Sjælland, bag teatrets tilholdssted i Algade, og begge stopper på teatret, når den nye teatersal er kommet godt i gang.

- Men Morten og jeg fulgte byggeriet tæt, og vi var med til byggemøderne og nåede at justere mange vigtige ting. Vi holdt fast i, at vi ville have en klassisk blackbox, og det fik vi, fortæller Simon Vagn Jensen.