Flere klagesager over mangelfuld pleje, har rystet plejecenter Solvognen i Højby. Foto: Mik Foto: Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Knubbede ord blandt politikere, da trist sag blev behandlet

Odsherred - 10. marts 2021 kl. 22:25 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

En 83-årig kvinde nåede at få blodforgiftning og månedlang blødende urinvejsinfektion, da den nu afdøde kvinde, boede på plejecenter Solvognen i Højby. En ulykkelig sag, der behandles af Patientklagenævnet, men som også ligger sig i halen på en anden sag om mangelfuld pleje på plejecentret.

Sagerne har fået plejecentrets ledelse til at igangsætte en række initiativer for at ændre på plejekulturen og »klæde« personalet bedre på rent fagligt fordi beboerne er mere plejekrævende, og mere demente end tidligere.

Fik kollega kritik En plan som social- og forebyggelsesudvalget tirsdag aften nikkede ja til, men først efter lidt af et maratonmøde, hvor udvalgets formand, Arne Mikkelsen (SF) måtte indkassere kollega kritik, men også fik signaleret, at han ikke er helt enig i måden sagerne håndteres på.

Arne Mikkelsen havde sit eget punkt om sagen på udvalgets dagsorden, for han ønskede, at sagen blev mere konkret.

»Det var et møde, hvor der blev talt lidt hårdt, men det er min påstand at administrationens oplæg ikke er forpligtende nok, og jeg havde hellere set, at man først var gået til de medarbejdere, der skal føre planerne ud i livet, og havde drøftet handleplanen med dem. Men nogle af mine kolleger mener, at jeg dermed blander mig i administrationens arbejde,« siger han.

Ikke helt tryg Arne Mikkelsen mener, at politikerne har en forpligtelse til at vurdere om der er blevet sparet for hårdt på plejeområdet, og han er endnu ikke tryg ved sagens håndtering.

»Først når personalet er blevet hørt, og de har sagt god for at handlingsplanen kan lade sig gøre, er jeg tryg. Vi er blevet lovet, at vi på mødet i april eller maj får en plan for, hvordan ændringerne føres ud i praksis,« siger han.