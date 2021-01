Knivdræbt socialpædagog bisat

Den 29-årige Yamma Ahmadzei, der blev knivdræbt 30. december foran opholdsstedet Ørbækskilde ved Fårevejle, er i dag blevet bisat i Aarhus, hvor han kommer fra.

TV2 Østjylland fortæller, at 50 famile og venner sagde deres sidste farvel til Yamma Ahmadzei ved en muslimsk bisættelse på Vestre Kirkegård i Aarhus, og at Østjyllands Politi havde givet tilladelse til at samle 50 mennesker trods forsamlingsforbuddet, der ellers sætter en maksgrænse på fem personer samlet.