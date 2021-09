Knivdrabet fik minister til at reagere

»Vi har sat en ekstra indsats i gang for at forebygge en gentagelse. For ingen skal miste livet ved at gå på arbejde i Danmark, og vi har en forpligtelse til at passe på de medarbejdere, der tager sig af nogle af samfundets mest sårbare borgere. Derfor er der blandt andet blevet afsat midler til et særligt indsatsteam, der skal hjælpe botilbud og herberger med at forebygge vold, og regeringen foreslår, at indsatsen bliver yderligere forstærket i efterårets forhandlinger om reserven på socialområdet. Det særlige team skal derfor koncentrere arbejdet mod steder, der har fået påbud fra Arbejdstilsynet eller socialtilsynet på grund af problemer med arbejdsmiljø eller tilrettelæggelsen af arbejdet. Målet er at hjælpe tilbuddene med at sikre trivslen og trygheden for borgerne og medarbejderne, så antallet af voldsomme episoder bringes ned,« siger hun.