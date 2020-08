Knastørre marker truer gulerødderne

Egentlig Skulle det Radikales Venstres formand, folketingsmedlem Morten Østergård, i fredags have besøgt landmand Jens Møller Olsens marker på Lammefjorden for at sætte fokus på klimaforandringernes negative indflydelse på fremtidens landbrug.

Men før politikerbesøget faldt landmanden så uheldigt, at han måtte en tur på skadestuen, og det blev i stedet Jens Møller Olsens far, tidligere Venstre borgmester Hans Møller Olsen, der viste rundt på de tørre gulerodsmarker.