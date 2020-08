Knallertkører brugte mobil og kørte ind i bil

I modkørende retning kørte en knallert, men en 16-årig ung mand i sadlen. Knallertføreren anvendte håndholdt mobiltelefon under kørslen og kørte i den forbindelse over i den modkørende vejbane.

Den 29-årige bilist bremsede helt op, for at undgå at påkøre knallerten, men knallerten kørte ind i fronten på personbilen.