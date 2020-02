Der måtte tages en time-out under afstemningen, så de uenige parter kunne blive enige om, hvordan afstemningen skulle foregå. Foto: Helene Nielsen

Kludder i afstemning

Odsherred - 25. februar 2020 kl. 23:31 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Clark Pratt (EL) havde stillet tre ændringsforslag til rammerne for det nye paragraf 17 stk. 4-udvalg, som skal arbejde med grøn omstilling og bæredygtig udvikling i Odsherred Kommune. Forslagene fra EL lød på, at ændre sammensætningen af rådets medlemmer, at udvalgets møder skulle være åbne, og at der skulle etableres en særlig »postkasse«, en mailadresse, hvor borgere kunne sende ideer og forslag til udvalget. 1. forslag faldt, men især Venstres medlemmer var svært begejstrede for forslaget om de åbne møder og den grønne postkasse med borgerforslag.

Blandt de socialdemokratiske byrådsmedlemmer var der en bekymring for, hvem der skulle tage sig af sådan en postkasse og sikre, at borgerforslagene ikke bare røg i et sort hul.

- Jeg kan da ikke forstå, at socialdemokraterne ikke vil være med til at gøre møderne åbne og det koster vel heller ikke meget, at tømme sådan en postkasse, sagde Niels NIcolaisen (V).

Debatten rullede, og endte med, at Allan Andersen (S) stillede et underforslag om, at et forslag om en postkasse skulle behandles af økonomiudvalget, så der kunne tages stilling til, hvad det eventuelt skulle koste, og hvem der skulle påtage sig opgaven med at behandle forslagene.

Efter 1. afstemning var der ikke helt klarhed over, hvorvidt forslaget havde flertal eller ej. Thomas Nicolaisen (R) valgte , at tage en time-out, som endte med, at afstemningen skulle gå om. Allan Andersen forsøgte at trække sit underforslag, men det må man heller ikke. Til sidst blev ELs ændringsforslag forslaget sendt til behandling i økonomiudvalget med hele byrådets opbakning.