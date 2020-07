Klub håber på donationer efter aflysning af traditionsrig kendiskamp

Torsdag skulle årets fodbold-dyst mellem det lokale Rørvig IF-mandskab og kendte landliggere have trukket tusindvis af mennesker til en hyggelig og fornøjelig aften på Højsandet, og dannet det økonomiske grundlag for aktiviteterne i klubbens ungdomsafdeling.

Men det har corona sat en effektiv stopper for, det samme gælder for både vinsmagningen onsdag og firmafodbolden lørdag, fortæller Thomas Gade Jensen fra bestyrelsen.

- Alt i uge 29 er aflyst. Det tiltrækker simpelthen for mange mennesker til at det kan lade sig gøre under de nuværende corona-regler. Det er virkelig en skam, for der har aldrig været så mange mennesker i Rørvig som i år, og vejret på torsdag skulle blive perfekt til fodbold, siger den ærgerlige Uge 29-ansvarlige.