Klokken 20 fik de piller og blev overladt til sig selv

Moderen ønsker at være anonym, og datteren, der er 31 år, bor i dag et andet sted, men hun fortæller, at hun hurtigt blev svært skuffet over virkeligheden på Ørbækskilde.

»Når klokken var 20 fik min datter udleveret piller, og så kørte nattevagten til Riisvej, og min datter var overladt til sig selv, hvilket kan være ganske skræmmende når man er psykisk sårbar, og nemt kan få angst. Hun fik at vide, at hun bare kunne ringe efter nattevagten, men det er ikke altid nemt, når man er psykisk sårbar. Da min datter via anden aktør fik en jobprøvning på et gartneri, kunne ingen køre hende derud, og hun måtte gå og kom for sent hver morgen, hvilket gav hende endnu et nederlag, og til tider virkede det som om det bare var ren opbevaring,« siger hun.