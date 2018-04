Randi og Dan Bordal kan se frem til, at de alligevel ikke skal fjerne en masse omkring deres hus, som Kystdirektoratet ellers havde krævet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Klokkede i sine egne regler

Odsherred - 23. april 2018 kl. 12:59 Af Martin Hoffmann Kønig

Listen over ting, der skulle nedrives og fjernes ved og omkring Randi og Dan Bordals hus på Ærtebjergvej, i Atterup, var lang, da Kystdirektoratet havde set grundigt på deres sag. En udestue, bøgehække, et rækværk, en petanquebane, terrasser, en altan og mange andre ting skulle fjernes, og det kastede parret i en håbløs situation, fordi påbudet gjorde et hussalg noget nær umuligt.

Efter medieomtale fik det Venstres Jacob Jensen til at spørge miljøministeren til sagen.

Det fik tilsyneladende læsebrillerne frem i Kystdirektoratet. I hvert fald meddelte de i en telefonsamtale med Dan Bordal den 10.april, at sagen efter at have været i medierne var blevet gennemgået igen, og nu havde direktoratet fundet adskillige fejl i deres egen behandling af sagen, og i en efterfølgende mail, som Nordvestnyt har fået aktindsigt i, fremgår det, at hvis familien Bordal trækker sagen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, så vil den blive genoptaget i Kystdirektoratet, hvor parret kan regne med at bibeholde alle de ting, som Kystdirektoratet tidligere krævet fjernet.

To undtagelser er der dog, og det handler om et brændeskur og et hvidt stakit, der er sat rundt om husets gårdhave.

I en mail, fra marts måned, som Kystdirektoratet sendte til Nævnenes Hus under erhvervsministeriet, slår de fast, at de ikke har vurderet hvor længe de enkelte forhold har ligget på ejendommen, og om Kystdirektoratet derfor kan have tabt retten til at kræve en fysisk lovliggørelse eller om de forskellige forhold er placeret i lovligt etableret have. Kystdirektoratet anser derfor deres egen afgørelse for at være mangelfuld, og beder ministeriet om muligheden for at genbehandle sagen.